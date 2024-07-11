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Росіяни атакували Мирноград: вбили дитину, 12 поранених – серед них теж діти

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Журналіст
Росіяни атакували Мирноград: загинула дитина, 12 поранених – серед них теж діти

Росіяни атакували Мирноград увечері 11 липня. Багато поранених і є жертва.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передають «Новини України – НСН».

Щонайменше 1 людина загинула і 12 поранено у Мирногладі. Місто сьогодні ввечері двічі потрапило під ворожий вогонь.

Росіяни вбили 15-річного хлопця і поранили 12 людей, серед яких двоє 13-річних підлітків.

Пошкоджено зо два десятки будинків та адмінбудівлю.

Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.

Росіяни атакували Мирноград: фото

Росіяни атакували Мирноград: загинула дитина, 12 поранених – серед них теж діти

Мирноград

Мирноград

Мирноград

Ще обстріли Донеччини сьогодні

Також сьогодні від російських обстрілів на Донеччині:

  • У Новоселівці Першій Очеретинської громади 1 людина загинула і 1 поранена.
  • У Райгородку Миколаївської громади поранено 5 людей, пошкоджено 10 будинків.
  • Ще 1 людину росіяни вбили у Сіверську і поранили 1 у Лимані.

Цей довгий список жертв — черговий доказ того, що росіяни прагнуть начисто винищити наших людей. Єдиний спосіб вберегтись — евакуація! – йдеться у повідомленні ОВА

Цей довгий список жертв — черговий доказ того, що росіяни прагнуть начисто винищити наших людей. Єдиний спосіб вберегтись — евакуація!

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