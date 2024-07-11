Росіяни атакували Мирноград: вбили дитину, 12 поранених – серед них теж діти

Росіяни атакували Мирноград увечері 11 липня. Багато поранених і є жертва.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передають «Новини України – НСН».

Щонайменше 1 людина загинула і 12 поранено у Мирногладі. Місто сьогодні ввечері двічі потрапило під ворожий вогонь.

Росіяни вбили 15-річного хлопця і поранили 12 людей, серед яких двоє 13-річних підлітків.

Пошкоджено зо два десятки будинків та адмінбудівлю.

Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.

Росіяни атакували Мирноград: фото

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Також сьогодні від російських обстрілів на Донеччині:

У Новоселівці Першій Очеретинської громади 1 людина загинула і 1 поранена.

У Райгородку Миколаївської громади поранено 5 людей, пошкоджено 10 будинків.

Ще 1 людину росіяни вбили у Сіверську і поранили 1 у Лимані.

Цей довгий список жертв — черговий доказ того, що росіяни прагнуть начисто винищити наших людей. Єдиний спосіб вберегтись — евакуація! – йдеться у повідомленні ОВА

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