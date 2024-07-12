Мирноград другий день під ударом: є загиблі і багато поранених

Мирноград другий день під ударом армії рф. І знову є жертви та багато поранених. Також окупанти атакували Костянтинівку і Лиман. Там теж – жертви.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА , передають «Новини України – НСН».

Щонайменше 4 людини загинули і 13 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.

Мирноград другий день під ударом

Другий день поспіль під удар потрапляє Мирноград. За попередньою інформацією, сьогодні в місті було два влучання: біля адмінбудівлі та біля зупинки громадського транспорту. Наразі відомо про 3 загиблих і 10 поранених. Остаточну кількість жертв і пошкодженого майна встановлюють.

Нагадаємо, вчора у Мирнограді росіяни убили дитину. А серед 12 поранених теж є діти.

Під обстрілами також Костянтинівка і Лиман

Також під обстріл потрапила сьогодні Костянтинівка. Там росіяни поцілили по території підприємства, убили 2 людей і 3 поранили.

Крім того, росіяни скинули авіабомбу на Лиман — поранили чотирьох людей.

Бомба впала у приватному секторі — є пошкоджені будинки та знищені автомобілі.

Це — попередня інформація щодо вечірніх обстрілів Донеччини, остаточні цифри ще можуть відрізнятися. Бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь! – закликають у Донецькій ОВА

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