На Житомирщині врятували вагітну жінку, яка провалилася під лід, повідомляє НСН, посилаючись на ДСНС.

Подія сталася у м. Бердичів на річці Гнилоп’ять.

Рятувальники Бердичівської міської комунальної пошуково-рятувальної служби на на воді повзком 35 м підбиралися до потопаючої. Верхній одяг на ній увібрав у себе воду та тягнув потерпілу на дно. Крига тріскотіла та продавлювалася, однак один з рятувальників ризикнув впертися коліньми у край пролому, вхопив потопаючу за ремінь та зрештою дістав її з води на уцілілу кригу.

Жінку обв’язали рятувальною мотузкою, і таким чином підтягували її до берега. Допомагали у цьому чоловіки, які стали випадковими очевидцями пригоди.

Вже на березі бійці ДСНС допомогли на ношах транспортувати врятовану до автомобіля швидкої допомоги.

Жінку госпіталізували до реанімаційного відділення Бердичівської центральної міської лікарні із попереднім діагнозом «загальне переохолодження організму».

В лікарні повідомили, що стан врятованої стабільний. Жінка перебуває на сьомому місяці вагітності, з дитиною все добре.

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