На Запоріжжі коза поранила окупантів їхніми ж гранатами

На Запоріжжі коза знешкодила кілька російських «розтяжок», поранивши кількох окупантів. Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони, передає NNS.

У розвідці повідомляють, що у тимчасово окупованому селі Кінські Роздори у приміщенні місцевої лікарні розмістились близько 40 російських військових.

«З метою «кругової охорони», вони розосередили по периметру лікарні вибухові пристрої у вигляді «розтяжок». Після цього з території одного із прилеглих господарств зайшла коза. В результаті хаотичного руху, тварина «знешкодила» декілька гранат. Внаслідок ланцюгового спрацювання боєприпасів кілька рашистів отримали поранення різного ступеню тяжкості», — йдеться у повідомленні.

Також ГУР повідомило, що окупанти у Бердянську змушують людей стояти в чергах, щоб показати «бажання» місцевих жителів отримати російські паспорти. Людей, які не погодились стояти в чергах, відправляють на громадські роботи.

Крім того, у ГУР повідомляють, що протягом поточного тижня на тимчасово окупованих територіях півдня України спостерігалась робота мобільної групи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби ЗС РФ. Під час роботи зазначених груп на кожній конкретній локації в радіусі від кілометра зникав мобільний зв’язок українських операторів та блокувалась можливість перегляду українських сайтів в мережі Інтернет. Після переміщення групи з локації доступ до українських сайтів відновлювався. Імовірно, що головне завдання зазначених груп – пошук проукраїнськи налаштованих осіб та членів їхніх сімей.