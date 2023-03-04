Зимова гроза: на Рівненщині зафіксували рідкісне метеорологічне явище

Ввечері 4 березня на Рівненщині зафіксували рідкісне метеорологічне явище. У місті Вараші випав крижаний сніг й вдарила блискавка із громом. Розповідає НСН з посиланням на сайт TheBest.
Кадри аномальної погоди на початку весни поширюють користувачі соціальних мереж. На них видно, як під час рясного снігопаду з’являється блискавка, а після цього чути, як роздається гучний грім.
На Рівненщині зафіксували рідкісне метеорологічне явище
В Укргідрометцентрі попереджували, що 4 березня погода у більшості регіонів України зіпсується. Синоптики оголошували перший (“жовтий”) рівень небезпеки у центральних та західних областях. Так повідомляли, що очікується сильний вітер зі швидкістю 15-20 м/с, загальний напрямок західний.
Також про аномальну погоду повідомляють і у Києві. Ввечері у столиці пішов крижаний сніг й вдарила блискавка.
На Рівненщині та у Києві зафіксували аномальну погоду
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