На прифронтовому Запоріжжі 84-мільйонний тендер на ремонт дороги віддали фірмі з кримінальним минулим – Локатор Медіа

На прифронтовому Запоріжжі 84-мільйонний тендер на ремонт дороги віддали фірмі з кримінальним минулим. Аукціону не було. Процедуру провели без використання електронної системи закупівель.

Про це пише Локатор Медіа, передають «Новини України – НСН».

На прифронтовому Запоріжжі відремонтують дорогу

Зазначається, що 15 серпня державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області» провело закупівлю без використання електронної системи закупівель (у зв’язку з нагальною потребою – для військового значення) і єдиним учасником тендеру, з яким підписали угоду стало ПП «Ріалбуд».

«Місцеві дороги Запорізької області» підзвітне та підконтрольне Запорізькій обласній державній адміністрації, очолює яку колишній голова Мелітопольської міськради Іван Федоров.

Запланований бюджет закупівлі склав 83 мільйони 970 тисяч 927 гривень. Компанія повинна відремонтувати 199,3 км доріг у Василівському, Запорізькому та Пологівському районах (в межах підконтрольних Україні територіях). Роботи повинні бути завершені до 1 грудня поточного року.

Підсумкової вартості робіт замовник не оприлюднив. Однак, зазначений перелік основних матеріальних ресурсів. Позаяк вартість емульсії бітумної (ЕКШ-60) оцінили в 40,5 тис. гривень за тонну, тоді як в спеціалізованому її вартість складає 30 тис. гривень за тонну; шлак оцінили в 1310 гривень/м3, тоді як в інших магазинах ціна від 126 гривень; суміші асфальтобетонні гарячі і теплі тип А, марка 2 оцінили в 7,1 тис. гривень, тоді як в інтернет-магазинах її складає від 5,2 тис. гривень; готову піщано-щебеневу суміш С-7 оцінили в 1,6 тис. гривень, тоді як в магазині її складає 700 гривень.

Автор статті додає, що 6 червня ДП «Місцеві дороги в Запорізькій області» уклало з фірмою «Ріалбуд» на 102 млн гривень щодо експлуатаційне утримання 695,4 кілометра доріг, розташованих на території Василівського, Оріхівського та Великобілозірського районів до квітня 2025 року.

Фірма має кримінальне минуле: було відкрито справи щодо схем з розкрадання коштів на дорожніх підрядах

За даними аналітичної системи , приватне підприємство «Ріалбуд» належить Арташесу Татояну. За останні майже десять років отримало держзамовлень на суму 748 млн гривень. Підприємство зареєстроване в місті Богуслав Київської області, де отримувало підряди і кримінальні справи.

Зокрема, у лютому 2024 року керівникові компанії Олексію Горбачу повідомлено про у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння майном). «Ріалбуд», згідно з договором з комунальним підприємством Обухівської міської ради, мав поставити піщано-сольову суміш на загальну суму у 5, 1 млн гривень. Частка солі в суміші мала складати 20 %, а в поставленій – виявилось лише 8%.

Чотири роки тому, у 2020 році, Національна поліція в Київській області відкрила справи щодо схем з розкрадання коштів на дорожніх підрядах. Зокрема, у Кагарлицькому, Миронівському та Богуславському районах, де фірма «Татоян А.Г» (саме таку назву мало підприємство до 2019 року) впродовж 2016-2019 рр. підписала договори на загальну суму 190,2 млн гривень.

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