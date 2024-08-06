Ворог просунувся на Запоріжжі, зайшов у Торецьк, а в Часовому Ярі бої вже у центрі міста (відео)

На жаль, наступ росіян в Україні триває. Ворог просунувся на Запоріжжі, зайшов у Торецьк, а в Часовому Ярі бої вже у центрі міста.

«Новини України – НСН» з посиланням на низку джерел розповідають, що про все це відомо.

Ворог просунувся на Запоріжжі

Росіяни незначно просунулися на північний схід від Роботиного на заході Запорізької області на тлі продовження наземних обстрілів 5 серпня. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни.

Російські війська також здійснювали наземні штурми поблизу самого Роботиного, на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки та на північний захід від Роботиного біля Новоданилівки 4 і 5 серпня.

При цьому в ефірі “Єдині новини” речник ОСУВ “Таврія” Дмитро Лиховій повідомив, що ознак формування наступального угрупування росіян на Таврійському напрямку немає, війська РФ продовжують штурмувати українські позиції малими піхотними групами.

Різких дій у характері, складі, кількості військ противника не відбулося. Ознак формування наступального угруповання росіян не виявлено. За минулу добу було відбито 7 ворожих штурмів, з них 5 відбувалося на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, 3 – біля села Роботине, ще 2 – біля Малої Токмачки і 2 штурми було відбито на Придніпровському напрямку – на плацдармі на Лівобережжі Дніпра, – сказав Лиховій

Він запевняє, що втрат українських позицій немає.

Втрат наших позицій немає, противник, відповідно, успіху не мав. На обох напрямках противник намагається проводити атакувальні дії малими піхотними групами чисельністю до 1 відділення без використання бронетехніки. І вже з початку місяця гуляйпільський напрямок залишається поза новинами – там порівняно стабільна обстановка, противник не наступає після невдалої спроби й розгрому 28 липня, – зазначив Лиховій

Росіяни зайшли у Торецьк

Російські диверсійно-розвідувальні групи двічі за останні три дні заходили на околиці Торецька з боку частково захопленого села Залізне, інформує УП з посиланням на співрозмовника серед військових, що володіє обстановкою на напрямку.

На околицях уже були бої з ДРГ – за останні три дні 2 рази. Один раз їх точно вибили. Зросла інтенсивність штурмів: позаминулого тижня було 48, минулого – 58. Росіяни тримають темп у штурмах, в обстрілах, КАБах. Зросла кількість FPV, – пише видання

Співрозмовник додав, що росіяни надзвичайно швидко рухаються на Торецькому напрямку. За півтора місяця, відколи почався наступ, вони пройшли майже 4 кілометри вглиб українських позицій.

Про загрозливу ситуацію у Торецьку пише і військовий журналіст Юрій Бутусов. Він стверджує, що ворог зайшов у місто та зачепився за околицю, продовжує повільно, але постійно просування малими штурмовими групами.

Їх бʼють, знищують, але у росіян резерви, і вони мають тактичну ініціативу, тож можуть концентрувати свої сили на окремих важливих ділянках і створювати там значну перевагу, – пише Бутусов

Він каже, що кілька наших підрозділів 32-і механізованої бригади глибоко охоплені з флангів, несуть значні втрати. Ворог атакує з кількох напрямків. Росіяни також несуть великі втрати, але у них більше поповнень, плюс велика кількість дронів та артилерії. Наші воїни тримають позиції навіть у такій важкій обстановці, але потрібні рішення командування.

Командування ОТУ (полковник Ледовой) не ухвалює необхідних рішень і не бере на себе відповідальність. Нема ні наказу на відхід, ні посилення резервами флангів. До чого це призведе? Або до повної втрати боєздатності або до оточення, наслідок буде один – повна втрата позицій у Торецьку, – зазначив Бутусов

Він вважає, що ворога можливо зупинити – але для цього потрібно, цитуємо: «щоб припинилась брехня у доповідях. Зупинити ворога – значить організувати оборону на надійному рубежі, з відкритими шляхами логістики. Інакше місто не втримати, це розуміють усі командири»

Якщо подивитись на карту Deep state, та на карту, яку склав Цензор.нет, очевидний загрозливий розвиток подій. Так само все це розуміє та бачить ворог, – додав Бутусов

Нагадаємо, що росіяни почали наступ на Торецьк і Нью-Йорк наприкінці червня 2024-го року, скориставшись ротацією 24-ї бригади на 41.

На відео нижче – як виглядає Торецьк сьогодні, точніше те, що від нього залишилося

Бої в центрі Часового Яру

Ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий заявив в ефірі Radio NV, що росіяни у Часовому Яру перейшли водну перешкоду і бої тепер тривають в центрі міста.

У Часовому Ярі також неприємні новини. Росіян там довго вдавалося стримувати по каналу: водна перешкода — це завжди дуже класна штука в обороні. Але, на превеликий жаль, це вже в минулому, росіяни змогли перейти канал, бої вже йдуть західніше від нього — в центральній частині… хотів сказати міста, але того, що залишилося від міста Часів Яр. Там реально міста вже немає, але в центральній частині цих руїн уже йдуть бої, — сказав Дикий Характер боїв у самому Часіку — один будинок їх, другий наш. Просування там міряється не кілометрами і навіть не кварталами, а будинками. Побудинково вони там проповзають, — наголосив Дикий

За його словами у міській забудові певною мірою нівелюється перевага Сил оборони — «те, що в нас дуже точна артилерія і дуже класно працюють дронщики» і водночас спрацьовує «перевага в живій силі», яка є у росіян.

Вони просто наповзають, як таргани, і не вистачає капців, аби всіх цих тарганів шльопати. Несуть страшні втрати, але з різних боків наповзають, — емоційно описав ситуацію український ветеран

Водночас Дикий назвав і переваги оборони у міській забудові.

Ти не прив’язаний до лінії траншей, а укриття — кожна ще відносно ціла руїна, кожен підвал — це тобі укриття. Оборона теж є доволі гнучкою, мобільною. Тому бої в забудові завжди тривають довго. Згадаймо Бахмут, Соледар, Авдіївку — всі ці міста бралися місяцями, — пояснив він

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