На Нікопольщині троє поранених і багато руйнувань внаслідок вечірніх обстрілів (фото)

На Нікопольщині троє поранених і багато руйнувань внаслідок вечірніх обстрілів. Про наслідки атак 11 березня повідомили в ОВА і міській раді Нікополя, передає НСН.



Вчора ввечері агресор тричі обстріляв Нікопольщину. З артилерії цілив по Нікополю і Червоногригорівській громаді. Постраждали 49-річний чоловік й жінки 42 і 48 років. Лікуватимуться амбулаторно.

Ворожі снаряди У Нікополі і районі зруйнували приватний будинок, ще 17 – понівечили.

Пошкоджені й 11 господарських споруд, 5 авто, магазин. А ще –4 газогони та 7 ліній електропередач. Без світла залишилися 1714 домівок.

Ніч на території Нікопольщини пройшла спокійно, а ранок знову почався з обстрілів.

На Нікопольщині троє поранених і багато руйнувань: фото

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