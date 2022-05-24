На Миколаївщині українські військові виявили цивільні автомобілі з розстріляними людьми. Про це повідомляє оперативне командування Південь, передає NNS.

Автомобілі виявили під час просування наших підрозділів по Миколаївщині в бік Херсонщини. Було виявлено декілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами людей. Ушкодження техніки попередньо свідчать про підрив автомобілів на замінованій ділянці місцевості, а також про обстріл колони. При спробі місцевих жителі евакуюватися окупанти спочатку вказали їм як дозволений шлях по замінованій місцевості, а потім розстрілювали тих, хто вижив після підриву. Серед загиблих – двоє дітей молодшого шкільного віку.

Загальна ситуація на півдні

Протягом вже далеко не першої доби противник веде бойові дій на стало зайнятих рубежах на межі окупованих ним територій Миколаївщини та Херсонщини.

Просування вперед ворог не має, морально-психологічний стан окупантів гіршає щодобово.

Ховаючись за артилерійсько-мінометними обстрілами наших позицій та мирного населення, рашисти будують запасний рубіж оборони, розуміючи неминучість відступу.

В першій половині дня 23 травня зухвалим відчайдухам з гелікоптерів Мі-24 вдалось нанести удар по наших позиціях. Втрат немає.

А ось окупанти, втративши шанс на успішну повітряну розвідку, недорахувалися 23 рашистів, кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Втілення політики поліцейської держави окупантами продовжується. На тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей вони створили дев’ятнадцять так званих “комендатур” для посилення контролю над нескореним населенням.

В Чорному морі корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання з блокування судноплавства та завдання ракетних ударів по різних областях України.

В Одеській області введено заборону перебування в пляжних зонах, в межах прибережної захисної смуги моря, посилено контроль за узбережжям на предмет виявлення підозрілих чи небезпечних предметів.

Будьте пильними та свідомими, не заважайте діям сил оборони та не розголошуйте дані про їх розташування і переміщення, виконання бойових завдань та тренувальних заходів, оперативно і чітко дійте за сигналами повітряної тривоги, ретельно перевіряйте інформацію і не піддавайте6ся паніці. Бо паніка – також зброя ворога, – закликають військові.

Фото ілюстративне – з відкритих джерел.