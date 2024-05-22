На Херсонщині 8 поранених, серед них дитина, внаслідок ворожих обстрілів за минулу добу. Окупанти, зокрема, влучили у багатоповерхівку і обстріляли чергу за гуманітарною допомогою.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на Херсонську ОВА і Херсонську обласну прокуратуру.

На Херсонщині 8 поранених, серед них дитина

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Новоберислав, Козацьке, Антонівка, Республіканець, Іванівка, Гаврилівка, Велетенське, Понятівка, Бургунка, Садове, Білозерка, Берислав, Михайлівка, Веселе, Козацьке, Придніпровське та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 6 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в стільникову вежу, агропідприємство, газопровід та приватні автомобілі.

Через російську агресію 8 людей дістали поранення, з них – 1 дитина.

У прокуратурі розповіли подробиці про деякі обстріли.

Влучили у багатоповерхівку

Так, за даними слідства, 21 травня близько 15:50 армія рф вкотре обстріляла один із житлових районів Херсона ймовірно з артилерійської зброї.

Внаслідок влучання у багатоповерхівку та поруч із житловою забудовою поранення різного ступеню отримали двоє дорослих людей та підліток. Їм надавалась допомога лікарів.

Крім того, 21 травня близько 12:15 росіяни скинули вибухівку з дрону на одну із вулиць у передмісті Херсона. Там тривала видача гуманітарної допомоги.

Внаслідок вибуху снаряду троє людей дістали поранень, їм надали медичну допомогу.

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