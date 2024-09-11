На Донеччині росіяни вдарили по евакуаційній групі: поранено рятувальників

На Донеччині росіяни вдарили по евакуаційній групі ДСНС 11 вересня: поранено рятувальників.
Про це повідомляють у ДСНС, передають «Новини України – НСН».
Евакуаційна група ДСНС потрапила під ворожий обстріл на Донеччині
Поранено 2 рятувальників із Запорізької та Херсонської областей під час евакуації цивільного населення у Волноваському районі.
Пошкоджено 2 броньовані автомобілі.
Поранених евакуйовано до лікарні.
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