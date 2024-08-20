На Донеччині 5 загиблих і 7 поранених за добу, у Покровську зруйновано чергову школу

На Донеччині 5 загиблих і 7 поранених за добу. Росія продовжує наступ і методично знищує Покровськ – місто, на яке вона націлилася.

Про чергові жертви і руйнування у Донецькій області «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Донецьку ОВА і міську адміністрацію Покровська.

На Донеччині 5 загиблих і 7 поранених за добу

Оперативна ситуація по області станом на ранок 20 серпня, за даними Донецької ОВА:

Покровський район. У Селидовому поранено людину, пошкоджено будинок і 6 гаражів. У Кураховому пошкоджено 4 багатоповерхівки. У Покровську пошкоджено соціальний об’єкт і 12 багатоповерхівок; у Новоандріївці 1 будинок зруйновано і 3 пошкоджено. У Ганнівці Добропільської громади пошкоджено 4 адмінбудівлі та 4 приватні будинки. В Удачненській ТГ пошкоджено агропідприємство.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської ТГ загинули 3 людини, зруйновано 4 будинки, пошкоджено ще 2; по 1 будинку пошкоджено у Новому і Торському. У Катеринівці Іллінівської ТГ пошкоджено 1 об’єкт. У Новоявленці Новодонецької ТГ пошкоджено 2 будинки.

Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 3 будинки. У Часовоярській ТГ поранено 2 людини, пошкоджено 14 приватних будинків і багатоповерхівку. У Сіверську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 9 будинків.

Всього за добу з лінії фронту евакуйовано 3426 людей, у тому числі 302 дитини.

У Покровську знищено чергову школу

У ніч з 19 на 20 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по Покровську Донецької області. Росіяни зруйнували чергову школу в прифронтовому місті.

Про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

За його словами, окупанти завдали по місту удар двома зенітними ракетами, випущеними з комплексу ППО С-300.

Унаслідок ракетної атаки пошкоджень зазнали один із соціальних об’єктів і житлові багатоквартирні будинки.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Тільки одна жінка порізалася склом, — зазначив Добряк

На тлі обстрілу начальник МВА закликав жителів Покровська евакуюватися в більш безпечні регіони країни.

Добряк підкреслив, що останніми днями евакуація значно активізувалася. Наразі щодня з населених пунктів громади виїжджають від 500 до 600 осіб.

Ще не так давно таку кількість людей покидали Покровськ та навколишні населені пункти за цілий місяць.

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