Ворог впритул підійшов до Покровська: з міста, де ще «вчора» саджали клумби, закликають евакуюватися (відео)

Про серйозність ситуації повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Добряк, – передають «Новини України – НСН».

Ми бачимо, що сьогодні ворог майже впритул підійшов до Покровська. Залишилося трохи більше десяти кілометрів від околиць міста, – сказав Добряк

Він наголосив, що ворог швидко наближається до околиць міста. При цьому постійно обстрілює інфраструктуру і житлову забудову. Тому мешканцям слід негайно евакуюватися.

Не зволікайте та виїжджайте завчасно, особливо сім’ї з дітьми та люди поважного віку. Краще не стане, – сказав Сергій Добряк

Покровськ – місто на заході Донецької області. Його називають “західними воротами Донбасу”. Від Покровська до кордону з Дніпропетровською областю усього 15 кілометрів. Населення до повномасштабної війни становило близько 63 000 осіб. Росія поставила собі за мету на даному етапі війни захопити всю Донеччину.

Всіх, хто хоче евакуюватися, можна звертатися за одним із номерів:

“гаряча лінія” з питань евакуації та гуманітарної допомоги 0-800-408-911;

контактний центр Покровської МВА 0-800-300-101;

волонтери БФ “Схід SOS” (евакуація з дітьми, тяжкохворими та маломобільними особами із розселенням, зокрема з домашніми улюбленцями) 0-800-332-614 (з понеділка по суботу з 08:00 до 18:00);

волонтери ГО “Проліска” для супроводу тяжкохворих з медичним персоналом – 093-202-22-32 та 096-404-10-34.

Ще “вчора” у Покровську саджали клумби

Зазначимо, ще, образно кажучи, учора, в Покровську саджали клумби. Відповідне відео, оприлюднено наприкінці липня, стало вірусним і викликало обурення у багатьох. Тоді ворог був на відстані 20 км від міста. Автор відео звернув увагу на те, що така ж ситуація була, наприклад і з Бахмутом. Там теж усі чомусь поводилися так, немов загрози немає. І де тепер Бахмут? І як він виглядає?

Ворог впритул підійшов до Покровська

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