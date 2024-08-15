Ворог впритул підійшов до Покровська: з міста, де ще «вчора» саджали клумби, закликають евакуюватися (відео)

Ворог впритул підійшов до Покровська. Мешканців закликають евакуюватися. Росіяни стрімко наближаються.
Про серйозність ситуації повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Добряк, – передають «Новини України – НСН».
Ми бачимо, що сьогодні ворог майже впритул підійшов до Покровська. Залишилося трохи більше десяти кілометрів від околиць міста, – сказав Добряк
Він наголосив, що ворог швидко наближається до околиць міста. При цьому постійно обстрілює інфраструктуру і житлову забудову. Тому мешканцям слід негайно евакуюватися.
Не зволікайте та виїжджайте завчасно, особливо сім’ї з дітьми та люди поважного віку. Краще не стане, – сказав Сергій Добряк
Всіх, хто хоче евакуюватися, можна звертатися за одним із номерів:
- “гаряча лінія” з питань евакуації та гуманітарної допомоги 0-800-408-911;
- контактний центр Покровської МВА 0-800-300-101;
- волонтери БФ “Схід SOS” (евакуація з дітьми, тяжкохворими та маломобільними особами із розселенням, зокрема з домашніми улюбленцями) 0-800-332-614 (з понеділка по суботу з 08:00 до 18:00);
- волонтери ГО “Проліска” для супроводу тяжкохворих з медичним персоналом – 093-202-22-32 та 096-404-10-34.
Ще “вчора” у Покровську саджали клумби
Зазначимо, ще, образно кажучи, учора, в Покровську саджали клумби. Відповідне відео, оприлюднено наприкінці липня, стало вірусним і викликало обурення у багатьох. Тоді ворог був на відстані 20 км від міста. Автор відео звернув увагу на те, що така ж ситуація була, наприклад і з Бахмутом. Там теж усі чомусь поводилися так, немов загрози немає. І де тепер Бахмут? І як він виглядає?
Ворог впритул підійшов до Покровська
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