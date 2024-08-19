Троє загиблих і 8 поранених за добу: Донеччина палає, росіяни нищать регіон (фото)

Донеччина цілодобово під вогнем. Тут троє загиблих і 8 поранених за добу. Багато руйнувань.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передають «Новини України – НСН».
Донеччина: оперативна ситуація по області станом на ранок 19 серпня.
- Волноваський район. У Розливі Великоновосілківської ТГ 1 людина загинула і 1 поранена.
- Покровський район. У Гірнику Курахівської ТГ поранено людину, пошкоджено інфраструктурний об’єкт; у Курахівці пошкоджено 10 приватних будинків і 3 двоповерхівки. У Новоукраїнці Покровської ТГ поранено 4 людини, пошкоджено будинок. У Торецькому Шахівської ТГ пошкоджено підприємство. Гродівська ТГ перебуває під постійним артилерійським вогнем. У Мирнограді 1 людина загинула і 1 поранена.
- Краматорський район. У Новому Лиманської ТГ пошкоджено інфраструктурний об’єкт. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено приватний будинок, 3 інфраструктурні об’єкти.
- Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула і 1 поранена. У Часовоярській ТГ пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і 4 господарчі будівлі. У Сіверській ТГ пошкоджені 2 будинки: у Серебрянці і Дронівці.
За добу з лінії фронту евакуйовано 3097 людей, у тому числі 191 дитину.
Фото наслідків обстрілів Донеччини
Ще новини України: 5 загиблих і 15 поранених на Донеччині за добу – серед них дитина (фото)