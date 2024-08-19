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Троє загиблих і 8 поранених за добу: Донеччина палає, росіяни нищать регіон (фото)

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Журналіст
Троє загиблих і 8 поранених за добу: Донеччина палає, росіяни нищать регіон (фото)

Донеччина цілодобово під вогнем. Тут троє загиблих і 8 поранених за добу. Багато руйнувань.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передають «Новини України – НСН».

Донеччина: оперативна ситуація по області станом на ранок 19 серпня.

  • Волноваський район. У Розливі Великоновосілківської ТГ 1 людина загинула і 1 поранена.
  • Покровський район. У Гірнику Курахівської ТГ поранено людину, пошкоджено інфраструктурний об’єкт; у Курахівці пошкоджено 10 приватних будинків і 3 двоповерхівки. У Новоукраїнці Покровської ТГ поранено 4 людини, пошкоджено будинок. У Торецькому Шахівської ТГ пошкоджено підприємство. Гродівська ТГ перебуває під постійним артилерійським вогнем. У Мирнограді 1 людина загинула і 1 поранена.
  • Краматорський район. У Новому Лиманської ТГ пошкоджено інфраструктурний об’єкт. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено приватний будинок, 3 інфраструктурні об’єкти.
  • Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула і 1 поранена. У Часовоярській ТГ пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і 4 господарчі будівлі. У Сіверській ТГ пошкоджені 2 будинки: у Серебрянці і Дронівці.

За добу з лінії фронту евакуйовано 3097 людей, у тому числі 191 дитину.

Фото наслідків обстрілів Донеччини

Фото наслідків обстрілів Донеччини

Фото наслідків обстрілів Донеччини

Фото наслідків обстрілів Донеччини

Фото наслідків обстрілів Донеччини

Фото наслідків обстрілів Донеччини

Ще новини України: 5 загиблих і 15 поранених на Донеччині за добу – серед них дитина (фото)

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