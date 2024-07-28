5 загиблих і 15 поранених на Донеччині за добу – серед них дитина (фото)

5 загиблих і 15 поранених на Донеччині за добу, що минула. Росіяни продовжують нищити міста і села.

Таку страшну статистику озвучив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передають «Новини України – НСН». Деталі розповіли у прокуратурі.

За 27 липня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 3 в Іванівці, 1 у Костянтинівці і Торецьку.

Ще 15 людей в області за добу дістали поранення.

Зокрема, щонайменше 5 людей поранено внаслідок ударів по Покровському району.

На Курахове росіяни скинули ФАБ-500 — поранили 4 людини, пошкодили більше 10 будинків та інфраструктурний об’єкт, знищили адмінбудівлю. Трьох жінок віком 19, 40, 58 років та 50-річного чоловіка доставлено до лікарні з множинними осколковими пораненнями.

Мирноград зазнав удару такою самою бомбою — поранено 11-річну дівчинку, яка перебувала на подвір’ї приватного домоволодіння. У дитини діагностовано мінно-вибухову травму й різану рану передпліччя. Пошкоджено близько трьох десятків приватних будинків, зруйновано адмінбудівлю.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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