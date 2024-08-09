Окупанти вдарили по супермаркету у Костянтинівці: що відомо (фото, відео)

Окупанти вдарили по супермаркету у Костянтинівці на Донеччині 9 серпня.

«Новини України – НСН» розповідають, що відомо про черговий акт терору росіян.

За даними Донецької ОВА, росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет.

2 загиблих і 17 поранених — така оперативна інформація щодо удару по Костянтинівці станом на 12:40.

На місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби.

Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.

Окупанти вдарили по супермаркету у Костянтинівці: фото, відео

Обстріли Донеччини вчора: 2 загиблих і 11 поранених

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено господарчу споруду.

Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено 3 будинки у Веселому Гаю, підприємство у Гірнику. У Селидовому 2 людини загинули і 11 поранено, пошкоджено 20 багатоповерхівок, 6 адмінбудівель і 3 підприємства.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 5 будинків. У Костянтинівці загинули 2 людини, пошкоджено 10 багатоповерхівок і приватний будинок, адмінбудівлю і 3 підприємства, нежитлове приміщення і об’єкт інфраструктури, 19 автівок; у Віролюбівці пошкоджено 3 будинки. В Іллінівській ТГ пошкоджені 10 об’єктів: 7 у Зорі і 3 в Клебан-Бику.

Бахмутський район. У Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджені 13 будинків і 2 промислові будівлі. У Сіверську пошкоджено нежитлову будівлю.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 617 людей, у тому числі 253 дитини.

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