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Окупанти масштабно вдарили по Херсонщині: серед поранених працівник ОВА, поліцейські, волонтери і рятувальник

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Журналіст
Окупанти масштабно вдарили по Херсонщині: серед поранених працівник ОВА, поліцейські, волонтери і рятувальник

Окупанти вдарили по Херсонщині. Гатили з різних видів озброєння. В тому числі цілеспрямовано атакували автівку з гуманітарною допомогою.

Про наслідки російського терору повідомляють у поліції, передають «Новини України – НСН».

На Херсонщині через російські обстріли постраждали 10 людей, серед них поліцейські, рятувальник та волонтери, поліція фіксує наслідки.

Окупанти масовано вдарили по Херсонщині

Окупанти вдарили по Херсонщині

У поліції зазначають, що осійські війська регулярно з різних видів озброєння – артилерією, мінометами, танками, авіацією, БпЛА – атакують звільнене правобережжя Херсонщини. Минулої доби окупанти завдали цілеспрямовані удари по автомобілю з гуманітарною допомогою, фермерському господарству, де знищили 150 тонн зерна, двічі били по працівниках ДСНС, поранили одного рятувальника та значно пошкодили два пожежні автомобілі. Також серед поранених – двоє поліцейських, працівник пресслужби Херсонської ОВА і двоє волонтерів.

Під вогневим ураженням армії рф перебували Херсон, Антонівка, Станіслав, Придніпровське, Токарівка, Садове, Дніпровське, Чорнобаївка, Томина Балка, Кизомис, Берислав, Тягинка, Гаврилівка, Осокорівка та Дудчани.

Детальніше про обстріли

Окупанти вдарили по Херсонщині

У населених пунктах пошкоджено багатоповерховий та 10 приватних будинків, три цивільні та два пожежні автомобілі, об’єкт критичної інфраструктури, підприємство, фермерське господарство та два гаражні приміщення.

Вночі з артилерії війська рф обстріляли Станіслав, били по території фермерського господарства, де зберігалися зернові культури. Внаслідок удару загорілися склади з зерном площею дві тисячі квадратних метрів, знищено приблизно 150 тонн врожаю ячменю. Над ліквідацією масштабної пожежі кілька годин працювали рятувальники, в цей час противник атакував їх дроном типу «FPV». В результаті удару значно пошкоджено пожежний автомобіль.

Вдень у Станіславі окупанти вдарили з безпілотника по території складу. Внаслідок вибуху пошкоджено автомобіль з гуманітарною допомогою, постраждали двоє працівниць складу та двоє волонтерів, у всіх вибухові та черепно-мозкові травми, струси головного мозку й контузії.

В Осокорівці через ворожий артилерійський обстріл пошкоджено приватний будинок та постраждала 78-річна жінка, у неї мінно-вибухова травма, вогнепальне поранення ноги та перелом надколінника.

У Антонівці через атаку ворожого дрона пошкоджено приватний будинок, гаражне приміщення і автомобіль.

З авіації противник наніс удари дев’ятьма керованими бомбами по Дар’ївській та Тягинській громадах, обійшлося без постраждалих.

Артилерійськими обстрілами пошкоджено приватні будинки та гараж у Дніпровському, Антонівці, Бериславі та Дудчанах.

Окупанти вдарили по Херсонщині

Ввечері російські війська з танку обстріляли Дніпровський район Херсона, пошкодивши багатоповерховий і три приватні будинки, а також цивільний автомобіль. Для ліквідації та документування наслідків на місце прибули працівники поліції, ДСНС разом з комунальними службами. В цей час росіяни вкотре застосували звичну для них нищівну тактику – за короткий проміжок часу двічі завдали ударів з безпілотників по працівниках профільних служб. Постраждали двоє 21-річних працівників херсонської поліції, 34-річний рятувальник, 38-річний працівник пресслужби Херсонської ОВА та 55-річний цивільний чоловік – у них мінно-вибухові травми, уламкові поранення та контузії. Також механічні пошкодження отримав пожежний автомобіль.

У Центральному районі міста артилерійським вогнем пошкоджено підприємство, у прибережній зоні Корабельного району – два приватні будинки. Вночі окупанти били з артилерії і по мікрорайону «Шуменський».

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та медики, які надавали допомогу постраждалим, ліквідували та документували наслідки російських атак.

Окупанти вдарили по Херсонщині

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За минулу добу поліція відреагувала на 323 заяви і повідомлення громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 12 проваджень за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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