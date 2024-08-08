Ворог вдарив по Костянтинівці: 2 загиблих

Ворог вдарив по Костянтинівці вранці 8 серпня. На жаль, є жертви.
Про це повідомили у Донецькій ОВА, передають «Новини України – НСН»
Росіяни обстріляли місто сьогодні зранку — поцілили у приватний сектор. За попередньою інформацією, використали артилерією. Внаслідок удару загинуло двоє людей.
На місці удару поліція документує всі обставини цього злочину.
Бережіть себе! Евакуюйтесь! – закликає начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін
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