Ворог вдарив по багатоповерхівкам у Нікополі: багато постраждалих, серед них діти

Ворог вдарив по багатоповерхівкам у Нікополі вранці у неділю: багато постраждалих, серед них діти

Про це повідомили начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і міський голова Нікополя, передають “Новини України – НСН”

Внаслідок ворожого обстрілу зі ствольної артилерії у Нікополі попередньо 8 постраждалих – серед них двоє дітей. Це дівчата 1 та 10 років. В обох акубаротравма.

Такий діагноз є й серед дорослих. Також є місцеві з осколковими пораненнями.

Двом людям допомогу надали на місці. Ще шестеро звернулися до лікарень.

Загалом у місті пошкоджені багатоповерхівки та інфраструктура. Понівечені кіоск, авто, газопроводи та лінії електропередач.

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! Будь ласка, перебувайте в укриттях, подбайте про власну безпеку! – закликав міський голова

Ворог вдарив по багатоповерхівкам у Нікополі: фото

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