24 серпня у Харківській області на ворожому вибухонебезпечному предметі підірвався пожежний автомобіль, двоє рятувальників отримали поранення.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ДСНС України.

Подія сталася сьогодні вдень, під час гасіння лісової пожежі на деокупованій території поблизу м. Балаклія Ізмського району.

На ворожому вибухонебезпечному предметі підірвалася пожежна автоцистерна.

Постраждало 2 рятувальників, їх госпіталізовано до лікарні.

На Харківщині підірвався пожежний автомобіль – поранено двох рятувальників

Як ми розповідали раніше, росіяни атакували Херсонщину. Через ворожий обстріл загинув поліцейський, 11 людей поранені. Правоохоронці документують наслідки ворожих атак.

23 серпня ввечері військові рф підступно атакували з безпілотника службовий автомобіль поліції. Внаслідок прямого влучання загинув 38-річний працівник Управління поліції охорони. Під час евакуації тіла загиблого ворог повторно атакував уже службовий автомобіль управління патрульної поліції, через що автівка зазнала механічних пошкоджень, працівники не постраждали. Внаслідок вибуху отримав поранення 48-річний місцевий житель.

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