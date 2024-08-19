Вдень 19 серпня сталася масштабна ДТП на Прикарпатті. Є загиблі і постраждалі.

19 серпня на Івано-Франківщині сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. Внаслідок аварії загинуло двоє людей, ще двоє отримали поранення.

Тіла загиблих із авто довелося витягувати рятувальникам.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області, передають “Новини України – НСН”.

Повідомлення про ДТП на лінію 101 надійшло о 12.07. Транспортні засоби зіткнулися на автодорозі Н-09 “Мукачево – Львів” поблизу села Тязів. До місця виклику негайно було направлено рятувальників.

Масштабна ДТП на Прикарпатті 19 серпня – є загиблі та постраждалі (фото, відео)

На місці аварії співробітники ДСНС за допомогою спецінструментів деблокували двох постраждалих, а також деблокували тіла двох загиблих із понівечених внаслідок зіткнення транспортних засобів. Поранених госпіталізували.

Крім того, на місці події рятувальники від’єднали клеми акумуляторних батарей транспортних засобів, щоб запобігти виникненню пожежі. До ліквідації наслідків ДТП було залучено 18 рятувальників та 4 одиниці техніки. Також на місці події працювала мобільно-оперативна група та психолог ГУ ДСНС в області.

За попередньою інформацією, зіткнулися два легкові автомобілі – Opel і Skoda. Усі обставини аварії встановлюються правоохоронцями.

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