Смертельна ДТП на трасі Дніпро-Запоріжжя: двоє загиблих і двоє травмованих

Смертельна ДТП на трасі Дніпро-Запоріжжя сталася 30 липня вранці. Двоє людей загинули, а ще двоє отримали травми.

Автопригода сталася на в’їзді до Запоріжжя. Внаслідок зіткнення транспортних засобів двоє осіб загинули, ще двоє отримали травми. На місці аварії працюють співробітники поліції. Про це повідомляють правоохоронці, передають “Новини України – НСН“.

Смертельна ДТП на трасі Дніпро-Запоріжжя: подробиці

Попередньо встановлено, що о 12:30 керманич автомобіля «Opel» здійснював рух з боку Дніпра в напрямку Запоріжжя. Водій не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з транспортним засобом «Renault», що рухався попереду.

Внаслідок автопригоди на місці загинули водій та пасажирка «Renault». Ще одна пасажирка цього авто та керманич «Opel» отримали травми. Їх госпіталізували.

За фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, відкрито кримінальне провадження.

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