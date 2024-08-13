Перекинувся автобус з дітьми, є загиблі – жахлива ДТП на Хмельниччині

Жахлива ДТП на Хмельниччині сталася 13 серпня вранці. Перекинувся автобус з дітьми. Є загиблі.

Про це повідомляють у поліції Хмельницької області, передають «Новини України – НСН».

На Хмельниччині поліцейські з’ясовують обставини ДТП за участю пасажирського автобуса з дітьми

Жахлива ДТП на Хмельниччині – подробиці

В автобусі перебувало 19 дітей та 4 дорослих. У результаті аварії одна дитина та один дорослий, який здійснював супровід дитячої групи, загинули.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 13 серпня, о 07.45 годині на автодорозі Н-03 поблизу с. Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади.

Водій автобуса «ЛАЗ Лайнер» перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих з селища Любар Житомирської області до с. Микуличин Івано-Франківської області. За попередніми даними, він не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. Загалом в автобусі знаходилося 23 особи, з яких 19 дітей, двоє супроводжуючих групу дорослих та два водії.

Попередньо внаслідок ДТП загинула одна дванадцятирічна дівчинка та один дорослий. Кількість травмованих та характер травм встановлюється. Усіх потерпілих госпіталізували.

На місці події працює слідчо-оперативна група відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Хмельницькій області.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про подібну ДТП: Автобус з дітьми потрапив в ДТП на Хмельниччині: 8 постраждалих