Чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному прдметі у Харківській області. Його шпиталізували.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ДСНС Харківської області.

У селищі Куп’янськ-Вузловий Харківської області 65-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі.

У ДСНС повідомили, що постраждалий підірвався на вибухонебезпечному предметі і був госпіталізований до лікувального закладу.

“Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу хвилину небезпеки. Нехтування правилами безпеки може призвести до несправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними обґрунтованими дорогами. Не чіпайте будь-які переконалі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися боєм, або які перебували під ворожою окупацією”, – йдеться у повідомленні.

У Харківській області чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі

Як ми розповідали раніше, в одній з областей українці підв’язують помідори табличками «Небезпечно, міни!».

Сапери в шоці. У ДСНС просять громадян не робити так!

Випадки використання табличок «Небезпечно, міни!» для підв’язування розсади зафіксовано на Чернігівщині.

Ще новини України: Українців попередили про новий вид мінної небезпеки – про що йдеться