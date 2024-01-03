Окупанти вбили двох мешканців Запорізької області і ще одну людину поранили. Така сумна статистика за минулу добу. Її оприлюднив 3 січня зранку начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає НСН.

Окупанти гатили по 23 населених пунктах Запорізької області – зафіксовано 134 удари за добу.

110 артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Новоданилівки, Левадного, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Роботиного, П’ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Військовослужбовці рф обстріляли з РСЗВ Гуляйполе та Новоандріївку, атакували 20 безпілотниками Новодарівку, Червоне, Малинівку, Білогір’я, Малу Токмачку й Роботине, а також здійснили 2 авіаційні удари по Оріхову.

Ворожий артилерійський снаряд забрав життя двох жителів села Плавні: 54-річного чоловіка та 63-річної жінки.

Поранення отримала 76-річна мешканка Оріхового.

Надійшло 2 повідомлення про пошкодження житлових будинків.

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