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ВійнаКривий РігНікополь

Ворог обстріляв Нікопольщину і вдарив ракетами по Кривому Рогу та Синельниківщині: є поранені і руйнування

Журналіст
Ворог обстріляв Нікопольщину і вдарив ракетами по Кривому Рогу та Синельниківщині: є поранені і руйнування

Ворог обстріляв Нікопольщину і вдарив ракетами по Кривому Рогу. Про це повідомив очільник обласної ради Микола Лукашук, передає НСН

«Ввечері окупанти спрямували на нашу область ракету. Її збили над Синельниківським районом наші сили ППО. Також вибух був у Кривому Розі. На щастя, там також все добре»,

написав Микола Лукашук.

ракета

Протягом дня ворог 6 разів бив по Нікопольщині з артилерії та дронами-камікадзе. Гатили по Нікополю, Покровській та Марганецькій громадам.

Сьогодні у  Нікополі постраждали двоє людей, чоловік 57 років та 39-річна жінка. Їм була надана уся необхідна медична допомога. Пошкоджена адмінбудівля та автомобіль.

Ворог обстріляв Нікопольщину: фото

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