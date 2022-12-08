Допомагав створювати «філіал» ФСБ: в Херсоні затримали колишнього правоохоронця (відео)

В Херсоні затримали колишнього правоохоронця, який працював на ворога, передає NNS.

Коли Херсон був в окупації, чоловік допомагав співробітникам ФСБ налагоджувати діяльність «місцевого» підрозділу російської спецслужби.

«Цей окупаційний орган під назвою «государственная служба безопасности» мав виконувати завдання Москви щодо придушення руху опору та поширення кремлівського режиму на території регіону», повідомили в СБУ.

Чоловік підшукував однодумців й пропонував їм вступити до «філіалу» ФСБ. Окрім того, він займався формуванням агентурного апарату російської спецслужби, який мав проводити розвідувально-підривну діяльність на півдні України. Зловмисником виявився колишній місцевий правоохоронець, який звільнився з органів ще у 2010 році.

«У поле зору фсб він потрапив перед початком повномасштабного вторгнення. Тоді ворог запросив його допомогти у зборі інформації про суспільно-політичну обстановку в Херсоні. Після захоплення обласного центру на поплічника загарбників вийшов його російський куратор, з яким він потім координував свої злочинні дії», говорять у СБУ.

Правоохоронці встановили, що для підбору «кандидатів» до підконтрольного Москві органу зловмисник використовував власні зв’язки серед колишніх представників силових структур. В обмін на співпрацю окупанти пообіцяли колишньому правоохоронцю керівну посаду у своєму псевдооргані влади.

В Херсоні затримали колишнього правоохоронця

Після звільнення міста Херсон колишній правоохоронець намагався «залягти на дно». Але його знайшли співробітники СБУ та затримали. Чоловікову вже повідомили про підозру, а також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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