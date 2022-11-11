Зеленський: у Херсоні перебувають спецпідрозділи, оборонці – на підступах до міста

Наразі у Херсоні перебувають українські спеціальні підрозділи. Наші оборонці — на підступах до міста, залишається зовсім трохи і вони почнуть заходити до Херсона.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні, передає NNS.

«Я щасливий бачити, як люди — попри всі загрози, репресії та знущання окупантів — берегли українські прапори, вірили в Україну… І навіть коли ще місто не повністю очищене від ворожої присутності — самі херсонці вже прибирають з вулиць та будівель російську символіку і будь-які сліди перебування окупантів в Херсоні», сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україна «прийде до всіх своїх людей». Він подякував кожному військовому та підрозділу Сил оборони, які забезпечують зараз проведення наступальної операції на півдні:

«Абсолютно кожному — від рядових до генералів. Збройні Сили, розвідка, СБУ, Нацгвардія — усі, хто наближав сьогоднішній день для Херсонщини».

Він додав: коли Сили оборони України вийдуть на визначені рубежі, у Херсоні почнуться стабілізаційні заходи, розмінування, повернення умов нормального життя.

Зеленський закликав російських солдатів, найманців та колаборантів, яких росія кинула у Херсоні, здаватися у полон. Україна гарантує ставлення згідно з міжнародними нормами.

«І тим російським військовим, які перевдягнулися у цивільне і десь там ховаються, я хочу сказати: ви не сховаєтесь, все одно знайдемо, не затягуйте це добровільно. Прийти в український полон — єдиний варіант для всіх окупантів», сказав президент.

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