Укрзалізниця запускає «Поїзд Єднання»: через які станції він курсуватиме

Укрзалізниця вдруге запускає «Поїзд Єднання». Він об’єднає 9 областей, передає НСН.

«В цьому році Поїзд Єднання має для нас особливу цінність: за 12 місяців, що пройшли від запуску минулого поїзда, ми дійсно відчули, яку силу має об’єднана нація», йдеться в повідомленні.

16 лютого об 11:45 Поїзд Єднання №104/103 вирушить з Ужгорода. Також в цей день на залізничному вокзалі Ужгорода відбудеться відкриття фотовиставки «Єдність заробленого майбутнього». Ця виставка є розповіддю про етапи та особливості евакуації дітей поїздами Укрзалізниці з різних куточків України. На фотовиставці перед відправленням “Потягу Єднання можна буде підписати спеціальні залізничні листівки захисникам, які потягом доставлять до Краматорська.

Укрзалізниця запускає «Поїзд Єднання»

Приєднатися до зустрічі поїзда та підписати послання захисникам можна також на шляху прямого рейсу:

Мукачево – о 13:05;

Свалява – о 13:40;

Воловець – о 14:19;

Лавочне – о 14:59;

Славське – о 15:21;

Львів – о 17:30;

Полтава-Південна – о 6:22;

Лозова – о 8:50;

Слов’янськ – об 11:13.

Поїзд прибуватиме до Краматорська об 11:40.

Зворотно, з Краматорської, рейсовий поїзд №103/104 вирушить до Львова 17 лютого о 12:40, і прибуде до Львова о 6:25. Квитки на рейс вже доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, перший Поїзд Єднання 16 лютого минулого року провіз прапор України через 12 областей нашої держави від Рахова (Закарпатська область) до Маріуполя (Донецька область). Прапор було передано українським морякам. Місце його перебування після початку війни невідомо.