Нові поїзди до Польщі з Харкова та Києва – “Укрзалізниця” розповіла, як вони курсуватимуть

“Укрзалізниця” запускає нові міжнародні потяги до Польщі з Києва та Харкова. Вони будуть курсувати до польських міст Перемишль, Варшава та Хелм

Про це повідомляє НСН з посиланням на “Укрзалізниця”.

З Харкова буде ходити потяг №73/74 з зупинкою у Києві. Він прямуватиме до польського Перемишля.

Потяг відправлятиметься з Харкова з 19 лютого по непарних числах о 14:07. До Києва він прибуватиме о 21:04, а до Перемишля – об 11:13. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься по парних числах з 20 лютого о 13:45, і прибуватиме до Харкова о 10:01.

“Цей поїзд дасть мешканцям Харкова щоденне сполучення з Польщею, оскільки призначений кілька місяців тому поїзд №93/94 Харків – Хелм курсує з Харкова по парних числах”, – йдеться у повідомлення.

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Також запускають потяг №67/19 – 20/68 Київ – Варшава, Хелм. Він відправлятиметься зі столиці щодня з 19 лютого о 18:14, до Хелма прибуватиме о 4:55, до Варшави – о 10:12. У зворотному напрямку, з Варшави, поїзд відправлятиметься о 17:45, з Хелма – о 23:45 і прибуватиме до Києва о 13:07.

Пасажири, прибувши до Хелма, можуть пересісти на польський поїзд ІС67, який прибуватиме до Варшави о 10:12. Так само у зворотному напрямку: з Варшави польський поїзд ІС68 виїжджатиме о 17:45 і прибуватиме до Хелма о 21:10. Квитки на ці рейси треба купувати онлайн на сайті польської залізниці.

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