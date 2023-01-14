«Укрзалізниця» запускає швидкісний потяг з Києва до Черкас: розклад руху

З 20 січня «Укрзалізниця» запускає швидкісний потяг з Києва до Черкас. Він курсуватиме щоденно, окрім вівторка, передає НСН.

«Минулого року тут було завершено довгоочікуваний проєкт з електрифікації, який дозволяє пустити до черкащан комфортний та модерновий Hyundai Rotem», йдеться в повідомленні.

Який розклад має швидкісний потяг «Київ – Черкаси»

З Києва потяг відправлятиметься о 17:50, і прибуватиме до Черкас о 21:07. Зворотно, з Черкас, о 6:33 і прибуватиме до Києва о 9:39. Квитки на цей потяг вже можна придбати в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах залізничних вокзалів.

«Укрзалізниця» повідомила про новий потяг – куди він курсуватиме