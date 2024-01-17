17 січня у Тернополі передали на потреби ЗСУ демонтовану бруківку. Про це йдеться на сайті міської ради, передає НСН.
«На підставі звернення однієї з військових частини, Тернопільська міська рада передала на потреби військової частини стару демонтовану бруківку, яка була демонтована у попередні роки під час проведення ремонтних робіт з вулиць міста», йдеться у повідомленні
У Тернополі передали на потреби ЗСУ демонтовану бруківку
Рішення про передачу матеріалів ухвалили на засіданні виконавчого комітету.
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