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Тег:
ВійнаТернопіль

У Тернополі передали на потреби ЗСУ демонтовану бруківку

Журналіст
У Тернополі передали на потреби ЗСУ демонтовану бруківку

17 січня у Тернополі передали на потреби ЗСУ демонтовану бруківку. Про це йдеться на сайті міської ради, передає НСН.

«На підставі звернення однієї з військових частини, Тернопільська міська рада передала на потреби військової частини стару демонтовану бруківку, яка була демонтована у попередні роки під час проведення ремонтних робіт з вулиць міста», йдеться у повідомленні

У Тернополі передали на потреби ЗСУ демонтовану бруківку

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Рішення про передачу матеріалів ухвалили на засіданні виконавчого комітету.

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