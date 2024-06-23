Розгромила могили загиблих Героїв: у Києві жінку помістили до психлікарні

У Києві помістили до психлікарні жінку, яка розгромила могили Да Вінчі, Джуса та Петриченка вніч на 20 червня.

Про це повідомило «Суспільне», передає сайт «новини України – НСН».

Жінку, яка здійснила наругу над могилами полеглих захисників у Києві помістили до психічної лікарні. Там вона проведе 60 діб. Для цього прокурори подали до суду клопотання, щоб підозрювану помістили до закладу з надання психіатричної допомоги.

У Києві помістили до психлікарні жінку, яка розгромила могили Героїв

«За клопотанням слідчого, погодженого прокурором, Печерським районним судом підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку, строком на 60 днів», розповіли у прокуратурі.

Тієї ночі на могилах військових Дмитра (Да Вінчі) Коцюбайла, Андрія (Джуса) Пільщикова та Павла Петриченка жінка зірвала та поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки та понівечила державний прапор України.

Ще новини України: Яку кількість загиблих українських військових не вдається ідентифікувати – відповіли у МОЗ