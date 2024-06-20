Невідомі розгромили могили Да Вінчі, Джуса та Петриченка – українських військових, які загинули на війні з Росією.

За словами Михайличенко, погром стався в ніч на 20 червня. Постраждали могили військових Дмитра (Да Вінчі) Коцюбайла, Андрія (Джуса) Пільщикова та Павла Петриченка.

Офіцерка запевнила, що сімʼї та друзі відновлять могили. А для того, аби встановити винуватців і притягти до відповідальності, до справи залучили поліцію.

Невідомі розгромили могили Да Вінчі, Джуса та Петриченка: відео

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