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Невідомі розгромили могили Да Вінчі, Джуса та Петриченка (відео)

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Журналіст
Невідомі розгромили могили Да Вінчі, Джуса та Петриченка (відео)

Невідомі розгромили могили Да Вінчі, Джуса та Петриченка – українських військових, які загинули на війні з Росією.

Про подію повідомила військовослужбовиця Аліна Михайлова, передають Новини України – НСН.

За словами Михайличенко, погром стався в ніч на 20 червня. Постраждали могили військових Дмитра (Да Вінчі) Коцюбайла, Андрія (Джуса) Пільщикова та Павла Петриченка.

Невідомі розгромили могили Да Вінчі, Джуса та Петриченка (відео)

Дмитро (Да Вінчі) Коцюбайло

Дмитро (Да Вінчі) Коцюбайло

Андрій (Juice) Пільщиков

Андрій (Juice) Пільщиков

Павло Петриченко

Павло Петриченко

Офіцерка запевнила, що сімʼї та друзі відновлять могили. А для того, аби встановити винуватців і притягти до відповідальності, до справи залучили поліцію.

Невідомі розгромили могили Да Вінчі, Джуса та Петриченка (відео)

Невідомі розгромили могили Да Вінчі, Джуса та Петриченка: відео

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