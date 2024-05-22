Ексзаступнику голови Офісу Президента повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Він придбав майно на суму, яка зовсім не відповідала його доходам та заощадженням.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передають Новини України – НСН.

Ексзаступнику голови Офісу Президента повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ексзаступнику керівника Офісу Президента (2019-2024 рр.) у справі щодо незаконного збагачення на 15,7 млн грн.

За даними слідства, у період з 2020 по 2022 роки фігурант набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн.

Таким чином, різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн. Йдеться про 2 автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті, – наголосили у НАБУ

У відомстві повідомили, що для того, щоб приховати наявність цього майна, посадовець оформив його переважну частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Крім того, фігурант зареєстрував мотоцикл Honda на друга, а згодом переоформив на себе.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ст. 368-5 ККУ.

У НАБУ додали, що викриття злочину відбулось після публікації розслідування журналістів “Української правди”, а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.

За даними ЗМІ, йдеться про Андрія Смирнова.

Нагадаємо, 29 березня президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Смирнова з посади заступника керівника ОП.

Про Андрія Сминова відомо, що в свій час він активно підтримував Євромайдан і працював на лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша.

У 2015 році його кар’єра та коло спілкування круто змінилися — юрист почав захищати в судах впливових ексрегіоналів, у тому числі, колишнього міністра юстиції Олену Лукаш і колишнього главу фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.

10 вересня 2019 року Смирнов став заступником голови ОП Андрія Богдана і пропрацював на цій посаді аж до 2024 року.

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