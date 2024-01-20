У Києві на Кільцевій дорозі сталася ДТП: загинув чоловік

20 січня у Києві на Кільцевій дорозі сталася ДТП. Внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомили у поліції, передає НСН

Аварія сталася на Кільцевій дорозі у Святошинському районі. За попередніми даними, водій автомобіля “Тойота”, 1994 року народження, не впорався з керуванням. Він зіткнувся з авто “Мерседес” й автобусом, який знаходився біля зупинки.

Загинув чоловік, який чекав на громадський транспорт. Також до лікарні госпіталізували травмованого пасажира “Тойоти”. Водія авто вже затримали.

У Києві на Кільцевій дорозі сталася ДТП

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає ув’язнення до 8 років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років.