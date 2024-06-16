«Дитина сама відчинила двері і вийшла у двір»: подробиці жахливої трагедії на Харківщині

12 червня під час трагедії на Харківщині, у басейні потонув 2-річний хлопчик.

Пише сайт «УП», передає «новини України – НСН».

2-річний хлопчик разом з батьками відпочивав на приватній садибі у селі Коропове Чугуївського району Вранці 12 червня він самостійно відчинив вхідні двері, вийшов на подвір’я, впав у стаціонарний басейн і захлинувся.

Подробиці жахливої трагедії на Харківщині

Аби дитині надати швидше допомогу дитині, батьки вирушили на зустріч медикам. Вони намагалися врятувати дитину, але їх спроби були марними.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу із приміткою «нещасний випадок».

У ДСНС зазначили, що за тиждень з 7 по 13 червня в Україні загинуло семеро дітей.

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