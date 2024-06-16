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«Дитина сама відчинила двері і вийшла у двір»: подробиці жахливої трагедії на Харківщині

Автор -
Журналіст
трагедії на Харківщині

12 червня під час трагедії на Харківщині, у басейні потонув 2-річний хлопчик.

Пише сайт «УП», передає «новини України – НСН».

2-річний хлопчик разом з батьками відпочивав на приватній садибі  у селі Коропове Чугуївського району  Вранці 12 червня він самостійно відчинив вхідні двері, вийшов на подвір’я, впав у стаціонарний басейн і захлинувся.

Подробиці жахливої трагедії на Харківщині

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Аби дитині надати швидше допомогу дитині, батьки вирушили на зустріч медикам. Вони намагалися врятувати дитину, але їх спроби були марними.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне  провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу із приміткою «нещасний випадок».

У ДСНС зазначили, що за тиждень з 7 по 13 червня в Україні загинуло семеро дітей.

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