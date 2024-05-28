На Харківщині 17 поранених і загибла, горіли «Нова пошта» і будинки (фото)

На Харківщині 17 поранених і загибла внаслідок російських ударів за добу 27 травня. Більшість постраждалих у самому Харкові. Ворог гатив по області з усіх видів озброєння.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За даними Синєгубова, вчора, 27 травня, о 23:05 внаслідок обстрілу селища Борова Ізюмського району горіли 2 житлові будинки. Постраждав 70-річний чоловік, він госпіталізований із вибуховими пораненнями. За іншою адресою виникла пожежа на відділенні “Нова Пошта”.

О 19:50 у селі Землянки Чугуївського району внаслідок обстрілу з дрону поранено двох чоловіків.

О 16:15 внаслідок ворожого авіаційного обстрілу з УМПБ 30-Д пошкоджено нежитлову будівлю приватного підприємства, автомобіль у Харкові. Пошкоджено також будівлю художнього коледжу, магазини та ін. Загинула жінка. Поранені 13 людей.

Об 11:00 у селі Липці внаслідок обстрілу КАБ зруйновано та пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків.

О 9:20 у селі Мартове пошкоджено 4 будинки. Постраждала жінка.

О 9:09 у селі Новоосинове внаслідок обстрілу горіли будинок та господарча споруда та будинок.

Всього евакуювали 11 тисяч 199 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

А що на фронті на Харківщині?

На Харківському напрямку від початку доби відбувалося 10 бойових зіткнень. Відбито шість атак противника в районах Липців, Стариці та Вовчанська.

Тривають бої поблизу Стариці й Тихого. Ситуація контрольована, наші воїни діють активні, завдають ворогу втрат.

На Купʼянському напрямку відбито сім атак російських загарбників у районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка, Греківка та Невське. На одній із ділянок ворог має частковий успіх. Крім того, продовжуються два бої поблизу Мʼясожарівки. Сили оборони вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника.

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