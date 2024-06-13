На Харківщині 2-річний хлопчик потонув у басейні. Трагедія сталася у Чугуївському районі.
Про неї повідомляють у ДСНС Харківської області, передають Новини України – НСН.
На Харківщині 2-річний хлопчик потонув у басейні
Трагедія сталася вчора, 12 червня, на території приватної садиби у селі Коропове Чугуївського району на Харківщині. Хлопчик потонув у стаціонарному басейні.
Деталі події з’ясовуються.
У ДСНС наголошують, що лише за тиждень в Україні на водоймах загинуло 7 дітей. А від початку року цей показник сягнув вже 31.
Бережіть найцінніше – життя дітей. Постійно розповідайте їм про правила безпеки і не залишайте малечу без нагляду біля води, – закликають рятувальники
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