На Харківщині 2-річний хлопчик потонув у басейні. Трагедія сталася у Чугуївському районі.

Про неї повідомляють у ДСНС Харківської області, передають Новини України – НСН.

На Харківщині 2-річний хлопчик потонув у басейні

Трагедія сталася вчора, 12 червня, на території приватної садиби у селі Коропове Чугуївського району на Харківщині. Хлопчик потонув у стаціонарному басейні.

Деталі події з’ясовуються.

У ДСНС наголошують, що лише за тиждень в Україні на водоймах загинуло 7 дітей. А від початку року цей показник сягнув вже 31.

Бережіть найцінніше – життя дітей. Постійно розповідайте їм про правила безпеки і не залишайте малечу без нагляду біля води, – закликають рятувальники

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