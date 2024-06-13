Працював на городі під час грози: на Тернопільщині блискавка вбила військового

На Тернопільщині блискавка вбила військового. Він працював на городі під час негоди.

Про це пише «Zaxid.net», передає сайт «новини України – НСН».

Трагедія сталася ввечері 11 червня у селі Сапогів Борщівської територіальної громади. Під час негоди блискавка вдарила у колишнього військового Віктора Корчака. На місце виїхали медики. Вони констатували смерть.

На Тернопільщині блискавка вбила військового

Віктор Крочак служив у ЗСУ з 2015 по 2021 роки, проходячи військову службу по мобілізації та за контрактом. Мав великий військовий досвід та статус учасника бойових дій.

Як розповіли жителі села Сапогів, Віктор Корчак разом з батьком підгортали картоплю, коли в нього влучила блискавка. Внаслідок чого Віктор та кобила, яка допомагала у городніх роботах, загинули. А батько Віктора Корчака залишився живим.

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