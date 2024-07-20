20 липня на Нікопольщині армія рф вбила чоловіка і поранила жінку. Є пошкодження.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на начальника Дніпро ОВА Сергія Лисака.

У Нікополі під час артобстрілу росіяни вбили 44-річного чоловіка. У Покровській громаді Нікопольського району окупанти поранили жінку 60 років. Їй надали медичну допомогу. Вона лікуватиметься вдома.

Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, теплиці, авто, газопроводи, лінія електропередач.

На Нікопольщині армія рф вбила чоловіка і поранила жінку: фото

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