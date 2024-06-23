Російська ППО вбила відпочивальників на пляжі у Севастополі, також багато поранених (фото, відео)

Російська ППО вбила відпочивальників на пляжі у Севастополі. Серед загиблих двоє дітей. Також багато поранених. Їх кількість постійно зростає.

Новини України – НСН розповідають, що відомо про події в окупованому Криму 23 червня. Новина доповнюється.

Сьогодні у Севастополі пролунали гучні вибухи.

Моніторинговий паблік Кримський вітер повідомив, після цього що з аеродрому Бельбек о 13:03 почали піднімати винищувачі. Імовірно, очікували на ще один удар ЗСУ.

Російська ППО вбила відпочивальників на пляжі у Севастополі

Згодом псевдо-мер Севастополя гауляйтер Розважаєв заявив про те, що у небі над акваторією Чорного моря збито п’ять цілей. Уламки впали на прибережну зону, де влучили у людей.

Спочатку повідомлялося тільки про поранених, а потім з’явилися дані і про загиблих. Станом на 14:40 відомо про трьох убитих – серед них двоє дітей, у тому числі 2-річна А кількість поранених станом на цей час сягнула сотні.

Також є руйнування, виникли пожежі у приватному секторі і загорівся ліс.

Дорогу до пляжу перекрили, нікого не пропускають. Також туди поїхали 15 «швидких», у тому числі й з військовими чорними номерами.

Кримський вітер заявляє, що російська ППО збивала ракети прямо над центром Севастополя.

А також тут нагадують мешканцям Криму:

Українська влада, українське військове командування неодноразово закликали кримчан утриматися від відвідування пляжів, курортних об’єктів поблизу військових об’єктів Росії, уникати місць масового скупчення людей, знаходитися подалі від будь-яких російських військових об’єктів в анексованому Криму. Сьогоднішня трагедія в Учкуївці – результат не лише роботи криворукої російської ППО, а й безтурботності громадян, які забувають, що йде війна

Довідка

Учкуївка – це пляж, розташований на Північній стороні міста Севастополя. Перший у низці великих пляжів Північної сторони.

Учкуївка неофіційно вважається найкращим пляжем міста. Знаходиться вона біля однойменного парку. Назву отримала у спадок від села Уч-куя.

Ще новини України: Найгірше для росіян у Криму ще попереду, вони у пастці – Forbes