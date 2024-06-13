Найгірше для росіян у Криму ще попереду, вони у пастці – Forbes

Найгірше для росіян у Криму ще попереду. Так вважають аналітики Forbes , які розповіли у своєму матеріалі від 12 червня про успішне нищення ППО агресора на окупованому півострові.

У ЗМІ зазначили, що російські окупанти “не можуть захистити себе” у Криму. Ракети ATACMS послідовно нищать найкращі російські системи протиповітряної оборони у Криму – ворожі комплекси С-400, але передбачається, що це — лише підготовка, – передають Новини України – НСН.

У травні Сили оборону вдарили 10 ракетами по російській базі “Бельбек” під Севастополем. Знімки місця удару підтвердили знищення радара й двох пускових установок С-400. Також повідомлялось, що ATACMS пошкодили чотири бойові літаки на сусідньому аеродромі.

Бельбек і Севастополь є важливими базами для російських військово-повітряних сил і того, що залишилося від Чорноморського флоту російського флоту, тому не дивно, що росіяни швидко замінили зруйновані компоненти С-400, — зазначили аналітики

Однак вже 11 червня Сили оборони знову атакували батарею С-400. Невизначені боєприпаси — ймовірно, знову M39A1 ATACMS — впали на “Бельбек”. Також під ударом опинились дві батареї ППО поблизу — ще одна С-400 та С-300.

Повідомлялося, що для удару було застосовано щонайменше 10 ATACMS, і жодна з ракет не була перехоплена. В результаті були знищені два радари від С-300 і С-400, дані про наслідки для третьої РЛС уточнюються.

У виданні підкреслили, що “Бельбек” вже стає “пасткою”, яка виснажує найкращу систему ППО РФ. Сили оборони б’ють по нових батареях приблизно так само швидко, як ті встигають розгорнути. Аналітики Oryx до 11 червня підтверджували, що Росія вже втратила два командні пункти, чотири радари та 16 пускових установок С-400.

Після вівторка плата може бути значно вищою. Загалом, можливо, українські ракетні нальоти знищили частини чотирьох або п’яти батарей С-400. За іронією долі, С-400 був розроблений, щоб мати протиракетний потенціал, але він, очевидно, не працює. Російські С-400 не можуть захистити найближчі дружні сили — і вони також не можуть захистити себе, — йдеться у статті

РФ має понад 50 батарей С-400, тож їхній запас у ворога не закінчиться. Однак вони будуть марні для ЗС РФ, якщо не здатні витримувати атаки. Передбачається, що чим більше С-400 окупанти розгорнуть на окупованих територіях, тим більше їх буде втрачено.

Найгірше для росіян у Криму ще попереду

Окрім того, російські оглядачі стурбовані майбутнім. Вони очікуються, що попереду — ще гірші атаки. Нині Сили Оборони зосереджені на ураженні ППО. Однак коли у гру вступлять F-16, які мають під крилами широкий спектр боєприпасів, ситуація зміниться.

Журналісти проінформували, що перші винищувачі F-16 мають прибути в Україну вже найближчого тижня. Вони закликали не дивуватись, якщо літаки швидко візьмуться за російські бази у Криму. ППО цих об’єктів вже була послідовно знищена ракетами ATACMS.

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