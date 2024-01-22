Шпигував за бойовими літаками ЗСУ: на Дніпропетровщині затримали агента фсб

На Дніпропетровщині затримали агента фсб, який шпигував за бойовими літаками ЗСУ. Він отримав покарання у вигляді 15 років тюрми

Про це повідомили в СБУ, передає НСН

«Зловмисник фіксував напрямки польотів бойових літаків ЗСУ та намагався встановити їх класифікацію і розташування аеродромів. Також фігурант «полював» за локаціями логістичних шляхів, якими здійснюють постачання зброї та боєприпасів на фронт», йдеться у повідомленні.

Щоб слідкувати за переміщенням військової техніки Сил оборони, зловмисник облаштував «спостережний пункт» у вікні власної квартири на п’ятому поверсі. А за кожне виконане завдання російська спецслужба перераховувала на банківську картку свого агента грошову «винагороду».

Чоловік був затриманий у травні 2023 року

На Дніпропетровщині затримали агента фсб

«Як встановило розслідування, російським агентом виявився 44-річний мешканець Синельниківського району. У липні 2022 року чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник фсб. У поле зору окупантів місцевий житель потрапив через свої антиукраїнські дописи на прокремлівських телеграм-каналах», розповіли в СБУ

Суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.