На Дніпропетровщині закупили модульні укриття зі збитками у понад 5 мільйонів гривень. Про це розповіли у прокуратурі, передає НСН

У розкраданні бюджетних коштів підозрюють виконувачку обов’язків начальника відділу освіти однієї із міськрад області та її спільника.

«За даними слідства, підозрювана, бувши уповноваженою особою щодо організації публічних закупівель, розробила злочинний план заволодіння бюджетними коштами на закупівлі модульних укриттів для закладів освіти однієї із громад», йдеться у повідомленні.

До злочинної схеми жінка залучила мешканця Дніпра. Він підшукав підконтрольне ТОВ, якому підозрювана забезпечила перемогу у тендері.

«Закуплені укриття перевищували ринкову ціну, не відповідали вимогам ДСТУ та були недоукомплектовані. Попри це, службова особа внесла недостовірні відомості до актів приймання-передач та підписала їх. Дії підозрюваних призвели до суттєвих збитків територіальній громаді – понад 5,4 мільйонів гривень», говорять у прокуратурі.

Підозрюваним інкримінують заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення (ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України). Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад. Також перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.

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