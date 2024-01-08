Винахід українця, який здатен врятувати під час обстрілів – що відомо про «Капсулу життя»

Сергій Зарахін, розробник та виробник деревопереробного обладнання, розпочав виготовлення модульної конструкції “Капсула життя”, яка призначена врятувати під час обстрілів. Одну таку капсулу вже встановила собі й родина з Київщини.

Про свій винахід Сергій розповів dev.ua, передає НСН.

Укриття “Капсула життя” — збірна сталева конструкція, розроблена для квартир багатоповерхівок, приватних будинків, офісних будівель та приміщень, де немає можливості встановити монолітну конструкцію. Капсула збирається зі сталевих елементів, які з’єднуються між собою болтами, та кріпиться до опорної стіни.

Поки що є два варіанти укриття: для трьох та шести осіб. Ширина в обох конструкціях майже однакова, місце збільшується внаслідок додаткової довжини, яка може бути будь-якою.

Габаритні розміри капсули:

довжина 2,1 м;

висота 2,1 м;

ширина: 1,1 м на 3 особи та 1,4 м на 6 осіб;

матеріал — сталь 5 мм;

вага 750 кг та 850 кг відповідно;

найважча деталь конструкції 45 кг.

Зазначається, що “Капсула життя” має витримати 99% уламків та дрібних осколків (до 5 мм) у результаті падіння або розриву будь-яких боєприпасів, проте вона не розрахована на пряме влучання.

За розрахунками Сергія, капсула має вогнетривкість до 30 хвилин. Тому він радить розміщувати всередині вогнегасник, респіратори та кисневі балончики.

Конструкція має аварійні люки з трьох сторін, якими можна скористатись, якщо двері виявляться заблокованими. Крім того, з кожної сторони капсули є зачепи, за допомогою яких її можна буде підняти краном чи вантажівкою.

“Капсулу життя” розробник тестував двічі.

Перший раз на конструкцію було скинуто бетонну плиту вагою у 1100 кг з висоти 9,3 м. У момент падіння Сергій знаходився всередині.

Що я відчував там усередині? Та нічого, грюкнуло і все. Піднявся пил стовпом. Не було ніякого страху, бо я був впевнений у міцності своєї розробки, прокоментував Захарін.

Ціль другого випробування — показати, що конструкція настільки міцна, що у випадку, якщо складеться будинок, а капсула буде на першому поверсі, вона витримає на собі всю вагу уламків. В результаті укриття витримало 43 тонни. Конструкція просіла лише на 15 міліметрів, а коли плити зняли — вона вирівнялась до свого початкового стану.

Зазначається, що собівартість “Капсули життя” — 53 000 грн. Майже всі витрати це вартість матеріалу. Конструкцію чоловік продає за 70 000 грн. З отриманих коштів він платить податок у 5%.

Нещодавно Сергій вже виготовив та встановив одну капсулу на замовлення родини, яка живе у приватному будинку поблизу Боярки. Їх дім з піноблоків, тобто дуже вразливий до вибухових хвиль та інших ушкоджень.

Я порівнюю цю капсулу з ременем безпеки в машині. Тобто, може, на 100% і не врятує, але точно збільшить шанси на виживання, зазначив замовник.

Зараз у Сергія в розробці бар’єр для укриття, який має витримати постріл калібру 7,62. Найближчим часом планується його випробування.

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