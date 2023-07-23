У Києві наркоман запропонував поліцейським покурити солі. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Днями подія сталася у Голосіївському районі столиці. Правоохоронці отримали повідомлення від мешканців багатоповерхівки про сусіда, який бігає в під’їзді без футболки та кричить. Поліціянти прибули на місце події та з’ясували, в якій квартирі мешкає ймовірний порушник. Двері відчинив 32-річний чоловік, що мав ознаки наркотичного сп’яніння.

Він одразу запросив поліцейських до себе та запропонував їм покурити блакитну сіль. Чоловік навіть продемонстрував пакетик та місткість, у яких зберігає заборонену в обігу речовину. Патрульні відмовилися від пропозиції та викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин події. Чоловіка затримали. На відео видно, як він просить патрульних залишити йому «хоча б кілька кристалів» солі.

У Києві наркоман запропонував поліцейським покурити солі: відео

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький сказав, що відео «виглядає дещо комічно, але є нюанс». Останнім часом поліціянти значно частіше зустрічають людей, які вживають саме цей вид наркотиків.