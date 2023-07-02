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У Києві чоловік заявив про «напад», щоб поліція підвезла його додому (фото)

Журналіст
У Києві (1)
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У Києві чоловік заявив про напад, якого не було, аби поліція підвезла його додому.

Правоохоронці склали на нього постанову за завідомо неправдивий виклик.

Як передає НСН, про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Там зазначили, що подія сталася ввечері 30 червня. Чоловік зателефонував на лінію 102 та розповів, що невідомі його побили й відібрали телефон.

«Патрульні миттю прибули до заявника. Вже під час спілкування той зізнався охоронцям порядку, що ніякого нападу не було. Справжня мета звернення до поліції — попросити інспекторів підвезти його додому», йдеться у повідомленні.

заявник повідомив

Поліціянти провели з громадянином профілактичну бесіду та винесли на нього постанову за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф від 850 до 3400 гривень.

«Друзі, вкотре закликаємо не зловживати повідомленнями на лінію 102, адже в цей час комусь може знадобитися реальна допомога!», наголосили у поліції.

патрульна поліція

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