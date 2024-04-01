Коригувала ракетні удари по Харкову: СБУ затримала зрадницю

СБУ затримала зрадницю, яка коригувала ракетні удари по Харкову. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Про це йдеться на сайті СБУ, передає НСН.

«Кіберфахівці Служби безпеки затримали ще одну агентку російської розвідки, яка коригувала ракетно-дронові удари по Харкову. Зловмисницею виявилась працівниця місцевого дитячого садка. У вільний від роботи час вона допомагала рашистам поцілити у пункти базування Сил оборони в обласному центрі», йдеться у повідомленні.

Для наведення ворожого вогню жінка отримувала від окупантів геолокації потенційних цілей, а потім проводила там дорозвідку.

Жінка коригувала ракетні удари по Харкову

Перебуваючи поблизу об’єкта, вона приховано спостерігала за ним, щоб встановити там орієнтовну кількість особового складу та військової техніки. А потім отримані відомості через месенджер вона передавала своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень із позначенням координат на Google-картах.

«На підставі агентурного «звіту» окупанти готували повітряні атаки на місто із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed», розповіли в СБУ.

Зрадницю викрили на початковому етапі її розвідувальної активності, а потім поетапно задокументовано. Потім жінку затримали у власному помешканні.

За даними слідства, жінка була дистанційно завербована російською розвідкою восени 2023 року. У поле зору окупантів вона потрапила через свого знайомого з міста Куп’янськ, який під час захоплення райцентру втік до рф та приєднався до ворожих військ. Під час обшуків в оселі затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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