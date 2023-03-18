Гулька на шиї ледь не вбила: у Львові лікарі врятували 2-річну дівчинку

У Львові лікарі врятували 2-річну дівчинку. Невелика гулька на шиї ледь не вбила дитину. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Пройшов місяць, як мама Ані помітила припухлість на шиї донечки. З’явилась дивна гулька, яка з часом почала розростатися. Тоді жінка звернулася до Дитячої лікарні Святого Миколая. Всередині утворення медики виявили гній.

Лікарі провели операцію і відпустили дитину додому. Але ситуація повторилася. Тиждень тому дівчинка знову потрапила в лікарню. Окрім новоутворення, у дівчинки з’явилась температура. Медичні препарати їй не допомагали. Дитину знову почали готувати до операції.

У Львові лікарі врятували 2-річну дівчинку

Вже в операційній хірурги помітили у пацієнтки, вени та артерії у набряклій ділянці на шиї сплелися у шестисантиметровий клубок і перетискали одна одну. Це – рідкісна генетична патологія – артеріовенозна мальформація. За словами лікарів, що хвороба могла вбити дитину.

Артеріовенозна мальформація – це заплутані, розширені кровоносні судини, в яких артерії перетікають безпосередньо у вени. Хвороба наскільки рідкісна, що тільки від 0,14 до 2 % людей трапляються з такою патологією. З’явитись патологія може у різному віці.

«У випадку дівчинки загрожувала нагноєннями, деформаціями м’яких тканин у місці утворення, посинінням обличчя, тромбоутворенням, кровотечами та порушенням життєво важливих функцій організму через тиск на близько розташовані судини та нерв», розповіли медики.

Зараз 2-річній дівчинці більше нічого не загрожує. Лікарі усунули ваду, відділивши найважливіші судини під час втручання.

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